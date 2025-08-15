«Ливерпуль» со счётом 4:2 обыграл «Борнмут» в матче 1-го тура АПЛ

Завершился матч открытия нового сезона английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» встречался с «Борнмутом». Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором (Манчестер). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Хозяева победили со счётом 4:2.

Первый гол в матче был забит на 37-й минуте. Отличился нападающий «Ливерпуля» Уго Экитике. На 49-й минуте Коди Гакпо удвоил преимущество хозяев. На 64-й минуте нападающий «Борнмута» Антуан Семеньо отыграл один мяч, а на 76-й минуте форвард оформил дубль и сравнял счёт. Победу хозяевам принёс гол итальянца Федерико Кьезы, забитый на 89-й минуте. На 90+4-й минуте Мохамед Салах отправил четвёртый мяч в сетку ворот гостей.

Напомним, «Ливерпуль» стал победителем прошлого сезона чемпионата Англии. Подопечные Арне Слота заняли первую строчку в турнирной таблице, набрав 84 очка. «Борнмут» с 56 очками завершил сезон на девятом месте.