Главная Футбол Новости

Ливерпуль — Борнмут, результат матча 15 августа 2025, счет 4:2, 1-й тур АПЛ 2025/2026

«Ливерпуль» со счётом 4:2 обыграл «Борнмут» в матче 1-го тура АПЛ
Завершился матч открытия нового сезона английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» встречался с «Борнмутом». Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором (Манчестер). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Хозяева победили со счётом 4:2.

Англия — Премьер-лига . 1-й тур
15 августа 2025, пятница. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
4 : 2
Борнмут
Борнмут
1:0 Экитике – 37'     2:0 Гакпо – 49'     2:1 Семеньо – 64'     2:2 Семеньо – 76'     3:2 Кьеза – 88'     4:2 Салах – 90+4'    

Первый гол в матче был забит на 37-й минуте. Отличился нападающий «Ливерпуля» Уго Экитике. На 49-й минуте Коди Гакпо удвоил преимущество хозяев. На 64-й минуте нападающий «Борнмута» Антуан Семеньо отыграл один мяч, а на 76-й минуте форвард оформил дубль и сравнял счёт. Победу хозяевам принёс гол итальянца Федерико Кьезы, забитый на 89-й минуте. На 90+4-й минуте Мохамед Салах отправил четвёртый мяч в сетку ворот гостей.

Напомним, «Ливерпуль» стал победителем прошлого сезона чемпионата Англии. Подопечные Арне Слота заняли первую строчку в турнирной таблице, набрав 84 очка. «Борнмут» с 56 очками завершил сезон на девятом месте.

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
Фото: перформанс фанатов «Ливерпуля» в память о Жоте и Силве перед игрой с «Борнмутом»
Комментарии
