Барко рассказал, с каким русским игроком «Спартака» у него сложились хорошие отношения

Полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко рассказал о своих отношениях с футболистом красно-белых Данилом Пруцевым.

«У нас вообще хороший коллектив. Например, у меня сложились замечательные отношения с Пруцевым. Пруц — отличный парень и классный игрок. Недавно он оставил комментарий под моей фотографией, написал «Марадона». Приятный комплимент, ха-ха. А если серьёзно, то очень ценю, когда партнёры отмечают мою игру, поддерживают», — приводит слова Барко официальный сайт клуба.

Барко выступает за «Спартак» с 2024 года. Суммарно хавбек провёл 41 матч за красно-белых, забил 15 голов и сделал девять результативных передач.