Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Барко рассказал, с каким русским игроком «Спартака» у него сложились хорошие отношения

Барко рассказал, с каким русским игроком «Спартака» у него сложились хорошие отношения
Комментарии

Полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко рассказал о своих отношениях с футболистом красно-белых Данилом Пруцевым.

«У нас вообще хороший коллектив. Например, у меня сложились замечательные отношения с Пруцевым. Пруц — отличный парень и классный игрок. Недавно он оставил комментарий под моей фотографией, написал «Марадона». Приятный комплимент, ха-ха. А если серьёзно, то очень ценю, когда партнёры отмечают мою игру, поддерживают», — приводит слова Барко официальный сайт клуба.

Барко выступает за «Спартак» с 2024 года. Суммарно хавбек провёл 41 матч за красно-белых, забил 15 голов и сделал девять результативных передач.

Материалы по теме
Барко высказался о новичке «Спартака» Жедсоне Фернандеше
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android