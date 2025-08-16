Московское «Динамо» объявило об открытии футбольной школы в Казахстане

Футбольная школа «Динамо» открылась в Алма-Ате (Казахстан). Об этом сообщила пресс-служба бело-голубых на официальном сайте команды.

Открытие прошло в формате трёхдневного международного турнира, в котором приняли участие 12 команд. Все участники соревнований получили подарки и грамоты, а также официальную атрибутику московского «Динамо».

«Особенно стоит отметить укрепление дружеских связей между футбольными школами «Динамо» из Алма-Аты и Ташкента, которые совместно принимали участие в организации турнира и церемонии. Ранее они уже проводили совместные тренировки и матчи, а сейчас представилась возможность снова обменяться подарками», — говорится на официальном сайте «Динамо».

Отмечается, что школа в Казахстане начала работу за полгода до официального открытия. Сейчас в ней получают футбольные знания более 130 детей.