Игрок «Динамо» Мх Глушков: в РПЛ должен быть лимит на легионеров

Игрок «Динамо» Мх Глушков: в РПЛ должен быть лимит на легионеров
Полузащитник махачкалинского «Динамо» Никита Глушков отреагировал на новости о возможном ужесточении лимита на легионеров в российском футболе. Накануне появились разговоры, что в РПЛ могут ввести лимит формата «5+10» — будет разрешено пять иностранцев на поле и 10 — в заявке команды. Эту идею поддержал министр спорта РФ Михаил Дегтярёв.

«Лимит на легионеров? Все ограничения не очень хороши. У нас в России такой менталитет, что иностранцев в клубах больше, чем своих. В РПЛ должен быть лимит на легионеров, не знаю, насколько жёсткий. Если говорить про потолок зарплат, то нашей команде это точно не грозит», — приводит слова Глушкова Metaratings.

