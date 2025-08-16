Скидки
Матч-центр:
Главная Футбол Новости

Экс-форвард «Спартака» Баженов: с таким клубами, как «Зенит», молодым проще себя проявить

Экс-форвард «Спартака» Баженов: с таким клубами, как «Зенит», молодым проще себя проявить
Комментарии

Экс-футболист московского «Спартака» Никита Баженов заявил, что молодым футболистам проще показать себя в матчах с «Зенитом» и другими топ-клубами Мир Российской Премьер-Лиги, нежели с командами из второй половины таблицы.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
«Мне кажется, именно против таких соперников, как «Зенит», молодым игрокам проще себя проявить. Пусть это звучит парадоксально. Но с командами из нижней восьмёрки тяжелее что-то показать. А «Зенит», ЦСКА, «Динамо» дают играть, дают пространство. Убеждаюсь в этом на протяжении долгого времени», — заявил Баженов в интервью официальному сайту «Спартака».

Красно-белые сыграют с «Зенитом» в рамках 5-го тура РПЛ. Матч пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Встреча запланирована на субботу, 16 августа.

