Французский защитник «Балтики» Натан Гассама высказался о хавбеке московского «Локомотива» Алексея Батракове. В сезоне-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги 20-летний полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков провёл четыре матча, в которых забил шесть мячей. Также на его счету две игры и два гола в Фонбет Кубке России.

«Батраков — хороший игрок. Он много забивает. Я думаю, что он сможет стать очень большим футболистом, если будет продолжать в том же духе.

Сможет ли Батраков заиграть во французских топ-клубах? Вполне возможно, а почему бы и нет? (улыбается). Были слухи о переходе Батракова в «Марсель»? Я, конечно, не играл в «Марселе» и наверняка не могу сказать что-то, но всё возможно. Может, он и окажется в «Марселе», — приводит слова Гассама Metaratings.

В прошлом сезоне Батраков забил 15 мячей и оформил девять голевых передач в 37 матчах во всех турнирах. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в € 12 млн.