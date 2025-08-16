Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Французский защитник «Балтики» оценил перспективы Алексея Батракова

Французский защитник «Балтики» оценил перспективы Алексея Батракова
Аудио-версия:
Комментарии

Французский защитник «Балтики» Натан Гассама высказался о хавбеке московского «Локомотива» Алексея Батракове. В сезоне-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги 20-летний полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков провёл четыре матча, в которых забил шесть мячей. Также на его счету две игры и два гола в Фонбет Кубке России.

«Батраков — хороший игрок. Он много забивает. Я думаю, что он сможет стать очень большим футболистом, если будет продолжать в том же духе.

Сможет ли Батраков заиграть во французских топ-клубах? Вполне возможно, а почему бы и нет? (улыбается). Были слухи о переходе Батракова в «Марсель»? Я, конечно, не играл в «Марселе» и наверняка не могу сказать что-то, но всё возможно. Может, он и окажется в «Марселе», — приводит слова Гассама Metaratings.

В прошлом сезоне Батраков забил 15 мячей и оформил девять голевых передач в 37 матчах во всех турнирах. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в € 12 млн.

Материалы по теме
Батраков — самый дорогой футболист РПЛ по версии CIES, Луис Энрике — второй
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android