Стал известен игровой номер, под которым будет выступать новичок ЦСКА Даниэль Руис

Московский ЦСКА в телеграм-канале проинформировал, что новоиспечённый нападающий команды Даниэль Руис будет выступать в составе армейцев под 19-м игровым номером. Колумбийский футболист был арендован красно-синими у «Мильонариоса» до конца сезона-2025/2026. Также предусмотрена опции выкупа игрока при выполнении определённых условий.

Последним футболистом, выступавшим под 19-м номером в составе ЦСКА, был атакующий полузащитник Рифат Жемалетдинов, покинувший команду нынешним летом.

В составе «Мильонариоса» Руис принял участие в 196 матчах во всех соревнованиях, в которых отметился 22 голами и 33 результативными передачами. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,4 млн.

