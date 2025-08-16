Скидки
Вильярреал — Овьедо, результат матча 15 августа 2025, счёт 2:0, 1-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Вильярреал» победил «Овьедо», играя с 28-й минуты в большинстве в 1-м туре Ла Лиги
Завершился матч 1-го тура испанской Ли Лиги между «Вильярреалом» и новичком элитного дивизиона «Овьедо». Команды играли на стадионе «Керамика» (Вильярреал, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Алехандро Муньис Руис. Победу со счётом 2:0 праздновали хозяева поля.

Испания — Примера . 1-й тур
15 августа 2025, пятница. 22:30 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
2 : 0
Овьедо
Овьедо
1:0 Эйонг – 29'     2:0 Гейе – 36'    
Удаления: нет / Рейна – 27'

На 14-й минуте экс-форвард «Рубина», «Зенита» и ЦСКА Хосе Саломон Рондон мог вывести «Овьедо» вперёд, но не реализовал пенальти. На 28-й минуте за две жёлтые карточки был удалён полузащитник гостей Альберто Рейна. На 29-й минуте счёт открыл нападающий «Вильярреала» Этта Эйонг. На 36-й минуте с передачи экс-игрока «Арсенала» Николя Пепе отличился опорник Пап Гейе. 40-летний полузащитник «Овьедо» Санти Касорла вышел на замену на 85-й минуте.

Ранее, в стартовом матче сезона-2025/2026 испанской Ла Лиги «Жирона» дома уступила «Райо Вальекано» со счётом 1:3. На 43-й минуте у хозяев был удалён голкипер Пауло Гассанига. Во втором тайме ворота команды защищал 20-летний Владислав Крапивцов.

