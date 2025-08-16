Скидки
«Спартак» предлагает Куэсте более выгодные условия, чем «Васко да Гама» — источник

Комментарии

«Спартак» улучшил предложение для «Галатасарая» о трансфере центрального защитника Карлоса Куэсты. Это произошло после того, как турецкий клуб практически договорился с «Васко да Гама» о переходе 26-летнего футболиста. Об этом сообщает аккаунт NTVascainos на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, красно-белые готовы заплатить «Галатасараю» около € 6 млн. При этом московский клуб также улучшил предложение для Куэсты по заработной плате. Подчёркивается, что ранее колумбиец не захотел переходить в «Спартак», поскольку его не устраивал предлагаемый оклад.

Куэста выступает в составе турецкого гранда с февраля 2025 года. За этот период он принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

Как появился «Спартак»:

