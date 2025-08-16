Французский защитник «Балтики»: знаю Сафонова, ему лучше остаться в «ПСЖ»

Французский защитник «Балтики» Натан Гассама высказался о конкуренции за место в воротах французского «Пари Сен-Жермен» между россиянином Матвеем Сафоновым и новичком клуба Люка Шевалье. Напомним, ранее стало известно, что ещё один голкипер парижан Джанлуиджи Доннарумма, вероятно, покинет команду.

– Я знаю Сафонова. Я играл против него, когда он ещё был голкипером «Краснодара».

– Стоит ли Сафонову оставаться в «ПСЖ» или лучше искать вариант с арендой или продажей?

–Лучше остаться, конечно. «ПСЖ» очень хорош. Может, у него будет шанс играть.

– Видели игру Шевалье? Насколько силён этот голкипер?

– Очень силён. Он провёл отличный сезон в «Лилле». Он очень быстро складывается… Очень хороший голкипер, обладающий большим количеством необходимых вратарских качеств.

– Шевалье лучше Доннаруммы?

– Нет. Доннарумма – это голкипер топ-класса.

– Получается, Сафонову будет проще конкурировать с Шевалье, чем с Доннаруммой?

– Да, вполне возможно, — приводит слова Гассама Metaratings.

Матвей Сафонов перебрался в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила € 20 млн. Вместе с парижским клубом голкипер сборной России стал чемпионом Франции, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также одержал победы в Лиге чемпионов УЕФА и Суперкубке УЕФА.