Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Французский защитник «Балтики»: знаю Сафонова, ему лучше остаться в «ПСЖ»

Французский защитник «Балтики»: знаю Сафонова, ему лучше остаться в «ПСЖ»
Аудио-версия:
Комментарии

Французский защитник «Балтики» Натан Гассама высказался о конкуренции за место в воротах французского «Пари Сен-Жермен» между россиянином Матвеем Сафоновым и новичком клуба Люка Шевалье. Напомним, ранее стало известно, что ещё один голкипер парижан Джанлуиджи Доннарумма, вероятно, покинет команду.

– Я знаю Сафонова. Я играл против него, когда он ещё был голкипером «Краснодара».

– Стоит ли Сафонову оставаться в «ПСЖ» или лучше искать вариант с арендой или продажей?
–Лучше остаться, конечно. «ПСЖ» очень хорош. Может, у него будет шанс играть.

– Видели игру Шевалье? Насколько силён этот голкипер?
– Очень силён. Он провёл отличный сезон в «Лилле». Он очень быстро складывается… Очень хороший голкипер, обладающий большим количеством необходимых вратарских качеств.

– Шевалье лучше Доннаруммы?
– Нет. Доннарумма – это голкипер топ-класса.

– Получается, Сафонову будет проще конкурировать с Шевалье, чем с Доннаруммой?
– Да, вполне возможно, — приводит слова Гассама Metaratings.

Матвей Сафонов перебрался в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила € 20 млн. Вместе с парижским клубом голкипер сборной России стал чемпионом Франции, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также одержал победы в Лиге чемпионов УЕФА и Суперкубке УЕФА.

Материалы по теме
Французский защитник «Балтики» оценил перспективы Алексея Батракова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android