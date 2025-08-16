Баженов поделился воспоминаниями о разгромной победе «Спартака» над «Зенитом» в 2006 году

Экс-форвард «Спартака» Никита Баженов вспомнил победу красно-белых над «Зенитом» (4:1) в Санкт-Петербурге 30 апреля 2006 года. В 5-м туре Мир Российской Премьер-Лиги — 2025/2026 команды сыграют на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

«Перед этим матчем я провёл несколько неплохих игр и рассчитывал на место в стартовом составе. И когда Григорьич (Владимир Федотов, главный тренер «Спартака». — Прим. «Чемпионата») меня не поставил, я очень сильно расстроился. Но он здорово умел такое гасить. Помню, подошёл, говорит: «Я в тебя верю, давай, готовься, обязательно выйдешь на замену!»

Игра получилась весёлая. Поле на «Петровском» было не очень хорошего качества, но это не мешало показывать приличный футбол. И мы выиграли, мне кажется, абсолютно по делу. Сначала тон задавал Быстров, для которого это была особенная игра. Это футболист, который делал разницу. Его приобретение очень помогло команде.

А во втором тайме мы с Квинси (Квинси Овусу-Абейе, вингер «Спартака». — Прим. «Чемпионата») здорово вышли на замену. В той игре он показал, на что способен. Потенциал у него был сумасшедший, это факт. На тренировках это был топ, однако чего-то потом не хватало. Где-то — стабильности, где-то — просто правильного отношения к делу. А ведь быстрее игрока я, наверное, не видел.

С этой победы начался позитивный период. Атмосфера в команде была классная. Я вот не всегда попадал в состав, но при этом всё было вполне понятно. Хотелось проявлять себя, мотивация была в порядке у всех без исключения. Даже у тех, кто играл мало.

При Старкове мы тоже уделяли много внимания стандартам и всяким мелочам. Однако, наверное, на Александра Петровича больше давил результат, он делал акцент на проверенных игроков. И его можно понять. А с Федотовым появилось раскрепощение, я чётко помню это чувство. И особенно важно, что он открывал двери для молодых, всегда давал им шансы. Я играл у разных тренеров, и ту атмосферу могу назвать уникальной», — поделился Баженов в интервью официальному сайту «Спартака».