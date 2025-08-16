«Ливерпуль» сделал заявление о расистских оскорблениях после матча с «Борнмутом»

«Ливерпуль» на официальном сайте опубликовал заявление с осуждением расистских оскорблений после матча 1-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом» (4:2). Ранее СМИ сообщали, что подобным оскорблениям во время указанной игры подвергся нападающий «вишен» Антуан Семеньо.
«Футбольному клубу «Ливерпуль» известно о заявлении касательно расистских оскорблений, допущенных во время нашего матча Премьер-лиги с «Борнмутом». Мы осуждаем расизм и дискриминацию во всех их проявлениях. Им нет места ни в обществе, ни в футболе.
Клуб не может дать дальнейших комментариев, поскольку предполагаемый инцидент, произошедший сегодня вечером, является предметом текущего полицейского расследования, которое мы будем полностью поддерживать», — написано в заявлении «Борнмута».
