«Ливерпуль» сделал заявление о расистских оскорблениях после матча с «Борнмутом»

«Ливерпуль» сделал заявление о расистских оскорблениях после матча с «Борнмутом»
«Ливерпуль» на официальном сайте опубликовал заявление с осуждением расистских оскорблений после матча 1-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом» (4:2). Ранее СМИ сообщали, что подобным оскорблениям во время указанной игры подвергся нападающий «вишен» Антуан Семеньо.

Англия — Премьер-лига . 1-й тур
15 августа 2025, пятница. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
4 : 2
Борнмут
Борнмут
1:0 Экитике – 37'     2:0 Гакпо – 49'     2:1 Семеньо – 64'     2:2 Семеньо – 76'     3:2 Кьеза – 88'     4:2 Салах – 90+4'    

«Футбольному клубу «Ливерпуль» известно о заявлении касательно расистских оскорблений, допущенных во время нашего матча Премьер-лиги с «Борнмутом». Мы осуждаем расизм и дискриминацию во всех их проявлениях. Им нет места ни в обществе, ни в футболе.

Клуб не может дать дальнейших комментариев, поскольку предполагаемый инцидент, произошедший сегодня вечером, является предметом текущего полицейского расследования, которое мы будем полностью поддерживать», — написано в заявлении «Борнмута».

Экитике посвятил гол Жоте в дебютном матче за «Ливерпуль» на «Энфилде»

Рекорды «Ливерпуля»:

