Новичок «Динамо» Рубенс рассказал, какое влияние оказал Халк на его переезд в Россию

Полузащитник «Динамо» Рубенс рассказал, как экс-игрок «Зенита» Халк повлиял на его решение перейти в московский клуб.

«Переговоры шли довольно долго, причем «Динамо» не впервые обращалось ко мне по поводу трансфера. Но в этот раз я решил, что этот переход мне нужен как глоток свежего воздуха. Для меня это новый вызов, ведь я 10 лет играл за «Атлетико». От этого трансфера в выигрыше остались все: и я, и «Динамо», и «Минейро». Перед переходом я поговорил с Халком — это большой игрок для российского футбола. Он сказал очень хорошие вещи о стране и чемпионате. Халк поддержал меня и отметил, что это будет хорошее продолжение карьеры. А мнение друга для меня очень важно. Мы с ними много разговаривали перед трансфером, но больше не про футбол, а про жизнь в России. Он сказал, что это страна, где можно отлично себя чувствовать, а Москва — красивый и безопасный город. Обсуждали с Халком и тему семьи, насколько в России будет комфортно детям. У меня есть сын, а еще жена сейчас беременна», — сказал Рубенс в эфире сказал Рубенс в эфире «Матч ТВ».

Напомним, бразилец перешёл в «Динамо» из «Атлетико Минейро» в июле текущего года. Контракт Рубенса с «Динамо» рассчитан до 2030 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в € 6 млн.