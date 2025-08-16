Скидки
Игорь Смольников поделился планами на будущее после ухода из «Урала»

Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист и экс-вице-президент екатеринбургского «Урала» Игорь Смольников поделился мыслями об уходе из клуба и планах продолжить карьеру уже в менеджерской сфере.

Напомним, Смольников занимал должность вице-президента «Урала» с 2024 года, но в начале июня 2025-го покинул пост.

— Вы хотели бы двигаться дальше также в менеджерской деятельности?
— Да, мне нравилось то, чем я занимался в «Урале», поэтому хотелось бы это продолжить. Чувствую, что это мое. Если чем-то занимаешься, хочется развиваться и расти по карьерной лестнице. Но я пока в начале этого пути, не хочется куда-то бежать.

— Вы для себя двери в «Урал» в будущем закрыли?
— Не говорил бы так. Тяжело что-то предсказать. Пройдет время — посмотрим.

— Как вы расстались с Григорием Ивановым, когда уходили из «Урала»?
— У нас незадолго до окончания сезона был диалог, мы поговорили, друг друга поняли и нормально расстались.

— Сейчас ждете предложений?
— Не могу сказать, что чего-то жду. У меня были предложения, я обдумывал варианты. Но не хочу даже о них говорить, пока хочу побыть с семьей, принял решение побыть дома.

— Как вам игра «Урала» в этом сезоне?
— Четыре игры — четыре победы. У Мирослава Ромащенко был достаточно короткий срок, чтобы подготовить команду. Время покажет, как они вкатятся в сезон. Первая лига — специфический турнир, сегодня так, а завтра по-другому, все матчи тяжелые. Желаю им удачи, чтобы они добились результата, — приводит слова Смольникова «РБ Спорт».

Во время профессиональной карьеры футболиста Игорь Смольников выступал за «Краснодар», московские «Торпедо», «Локомотив» и другие российские команды. Наибольшей известности добился в составе «Зенита», за который играл с 2013 по 2020 год, завоевав семь трофеев.

