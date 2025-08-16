Скидки
Вратарь махачкалинского «Динамо» Волк: победа в Кубке России? Теоретически всё возможно

Вратарь махачкалинского «Динамо» Волк: победа в Кубке России? Теоретически всё возможно
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер махачкалинского «Динамо» Давид Волк после победы над московским «Спартаком» во втором туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России выразил уверенность, что команда способна побороться за трофей.

Fonbet Кубок России . Группа C. 2-й тур
12 августа 2025, вторник. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
3 : 4
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Агаларов – 87'     1:1 Литвинов – 90+5'    

Напомним, в основное время встреча завершилась со счётом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались дагестанцы — 4:3.

«Победа в Кубке России? Теоретически всё возможно. В плей-офф может произойти всё что угодно. В отдельно взятых матчах мы можем обыграть кого угодно. Надо настроиться, проявить характер, тогда любой результат будет по силам», — приводит слова Волка Metaratings.ru.

После этой победы «Динамо» возглавило группу «C» с пятью очками, «Спартак» идёт вторым с четырьмя. В следующем туре москвичи 26 августа примут «Пари НН», а махачкалинцы 27 августа сыграют в гостях с «Ростовом».

Комментарии
