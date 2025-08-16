«В ЦСКА нужны игроки не только ротации». Гришин — об аренде 24-летнего вингера Руиса

Экс-полузащитник ЦСКА и телеэксперт Александр Гришин прокомментировал подписание красно-синими арендного контракта с 24-летним атакующим хавбеком колумбийского «Мильонариоса» Даниэлем Руисом.

«ЦСКА нужно усиление в атаку. Хотя сейчас раскрывается Глебов, хороших игроков много не бывает. Кто‑то травму получил, у кого‑то игра не пошла. Нужны игроки не только ротации, но и которые могут играть с листа», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее официальный телеграм-канал ЦСКА объявил об аренде до конца сезона с опцией выкупа колумбийского полузащитника Даниэля Руиса. В 2025 году выступающий преимущественно на позиции левого вингера игрок провёл 27 матчей во всех турнирах за «Мильонариос», отметившись тремя голами и тремя результативными передачами.

Видео: Чемпионская раздевалка ЦСКА после победы в Кубке России