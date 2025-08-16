Полузащитник московского «Динамо» Рубенс оценил высокую интенсивность тренировок в России

Новичок московского «Динамо» Рубенс поделился впечатлениями от первых недель в новом клубе, отметив высокую интенсивность тренировок и строгие правила питания.

«Я уже вижу большую разницу с бразильским чемпионатом. Даже если говорить о тренировках, то здесь они интенсивнее, а нагрузки куда больше. Еще могу сказать про питание. В «Динамо» много правил, необходимо следить за тем, что ты ешь. Например, в «Атлетико Минейро» мы жили на базе, и кому надо, тот соблюдал правила, а остальные могли есть что хотели. И мне кажется, что за эти несколько недель я съел столько салата, сколько не съел за всю жизнь! Здесь необходимо следить за жиром и весом. Если в Бразилии норма 74 кг, то здесь — 69 кг. Но думаю, что со временем ко всему в «Динамо» привыкну», — сказал Рубенс в эфире программы «Матч ТВ».

Напомним, бразилец перешёл в «Динамо» из «Атлетико Минейро» в июле, подписав контракт до 2030 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 6 млн.