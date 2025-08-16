Скидки
Александр Григорян — об аренде Руиса: ЦСКА усиливается в атаке, хотя нужно в обороне

Российский тренер и телеэксперт Александр Григорян оценил трансфер колумбийского вингера Даниэля Руиса в ЦСКА на правах аренды.

«Мы о нём очень мало знаем. Только можем констатировать, что ЦСКА усиливается в атаке. Хотя на самом деле это нужно делать в обороне», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее официальный телеграм-канал ЦСКА объявил об аренде до конца сезона с опцией выкупа колумбийского полузащитника Даниэля Руиса. В 2025 году выступающий преимущественно на позиции левого вингера игрок провёл 27 матчей во всех турнирах за «Мильонариос», отметившись тремя голами и тремя результативными передачами.

Видео: Закладка первого камня для новой базы ЦСКА

«В ЦСКА нужны игроки не только ротации». Гришин — об аренде 24-летнего вингера Руиса
