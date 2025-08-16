Микель Артета оценил готовность «Арсенала» к старту сезона АПЛ

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями перед первым матчем нового сезона АПЛ против «Манчестер Юнайтед».

«Мы начнём на невероятном стадионе с богатой историей, что станет прекрасным началом сезона. Мы будем играть матч за матчем, тщательно готовиться, а затем действовать, чтобы заслужить право на победу. Они тоже будут другими. У тренера было больше времени на работу, у них была предсезонная подготовка, они тоже сделали несколько действительно хороших приобретений, как и все остальные. Я думаю, что они усилились и будут лучше, чем в прошлом году, как и остальные команды», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

Матч между «МЮ» и «Арсеналом» пройдёт 17 августа на «Олд Траффорде» в 18:30 мск.