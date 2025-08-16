Скидки
Корнаухов: иногда бывают игры вопреки, «Спартак» может сыграть хорошо именно с «Зенитом»

Экс-защитник ЦСКА и телеэксперт Олег Корнаухов поделился ожиданиями от предстоящего матча 5-го тура Мир РПЛ между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом».

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
«Все сейчас говорят, что «Зенит», наверное, должен выиграть, так как «Спартак» в разобранном состоянии. Но, как по мне, это не совсем так. Иногда бывают игры вопреки. «Спартак» может выдать хорошую игру именно в матче с «Зенитом». Будет очень много стычек, борьбы. Не думаю, что это будет яркий матч с точки зрения комбинаций», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Московский «Спартак» перед очной встречей с «Зенитом» занимает в РПЛ 11-е место, набрав четыре очка в четырёх матчах. Сине-бело-голубые с пятью очками находятся на восьмой строчке турнирной таблицы.

