Арне Слот прокомментировал победу «Ливерпуля» в матче 1-го тура АПЛ с «Борнмутом»

Арне Слот прокомментировал победу «Ливерпуля» в матче 1-го тура АПЛ с «Борнмутом»
Аудио-версия:
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот подвёл итоги домашнего матча с «Борнмутом» (4:2) в первом туре АПЛ.

Англия — Премьер-лига . 1-й тур
15 августа 2025, пятница. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
4 : 2
Борнмут
Борнмут
1:0 Экитике – 37'     2:0 Гакпо – 49'     2:1 Семеньо – 64'     2:2 Семеньо – 76'     3:2 Кьеза – 88'     4:2 Салах – 90+4'    

«Мы начали второй тайм очень хорошо, повели 2:0, но нам противостояла команда, которая никогда не сдается. Нужно отдать им должное. Гол Кьезы – это фантастика. Он вышел на замену в концовке, потому что нам был нужен гол. Для него забить в такой момент – нечто особенное. Cудья поддерживал динамику игры, матч был очень напряженным и интенсивным. Обе команды старались атаковать, переходить в контратаки и не терять времени», – приводит слова Слота BBC.

В следующем туре АПЛ «Ливерпуль» сыграет на выезде с «Ньюкаслом», а затем примет «Арсенал». «Борнмут» встретится с «Вулверхэмптоном», после чего дома проведёт кубковый матч с «Брентфордом».

