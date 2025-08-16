Арне Слот прокомментировал победу «Ливерпуля» в матче 1-го тура АПЛ с «Борнмутом»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот подвёл итоги домашнего матча с «Борнмутом» (4:2) в первом туре АПЛ.

«Мы начали второй тайм очень хорошо, повели 2:0, но нам противостояла команда, которая никогда не сдается. Нужно отдать им должное. Гол Кьезы – это фантастика. Он вышел на замену в концовке, потому что нам был нужен гол. Для него забить в такой момент – нечто особенное. Cудья поддерживал динамику игры, матч был очень напряженным и интенсивным. Обе команды старались атаковать, переходить в контратаки и не терять времени», – приводит слова Слота BBC.

В следующем туре АПЛ «Ливерпуль» сыграет на выезде с «Ньюкаслом», а затем примет «Арсенал». «Борнмут» встретится с «Вулверхэмптоном», после чего дома проведёт кубковый матч с «Брентфордом».