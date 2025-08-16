Арне Слот прокомментировал победу «Ливерпуля» в матче 1-го тура АПЛ с «Борнмутом»
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот подвёл итоги домашнего матча с «Борнмутом» (4:2) в первом туре АПЛ.
Англия — Премьер-лига . 1-й тур
15 августа 2025, пятница. 22:00 МСК
Ливерпуль
Окончен
4 : 2
Борнмут
1:0 Экитике – 37' 2:0 Гакпо – 49' 2:1 Семеньо – 64' 2:2 Семеньо – 76' 3:2 Кьеза – 88' 4:2 Салах – 90+4'
«Мы начали второй тайм очень хорошо, повели 2:0, но нам противостояла команда, которая никогда не сдается. Нужно отдать им должное. Гол Кьезы – это фантастика. Он вышел на замену в концовке, потому что нам был нужен гол. Для него забить в такой момент – нечто особенное. Cудья поддерживал динамику игры, матч был очень напряженным и интенсивным. Обе команды старались атаковать, переходить в контратаки и не терять времени», – приводит слова Слота BBC.
В следующем туре АПЛ «Ливерпуль» сыграет на выезде с «Ньюкаслом», а затем примет «Арсенал». «Борнмут» встретится с «Вулверхэмптоном», после чего дома проведёт кубковый матч с «Брентфордом».
