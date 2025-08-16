Скидки
Гришин — перед матчем «Спартака» с «Зенитом»: мне Станковича жалко на самом деле

Гришин — перед матчем «Спартака» с «Зенитом»: мне Станковича жалко на самом деле
Экс-полузащитник ЦСКА и телеэксперт Александр Гришин прокомментировал ситуацию для главного тренера «Спартака» Деяна Станковича перед домашним матчем 5-го тура Мир РПЛ с «Зенитом».

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
«Мне Станковича жалко на самом деле. Три игры они провели с красной карточкой, одну вообще провели вдевятером. С «Локомотивом» они хорошо сыграли. Где‑то фарт должен повернуться лицом к ним. Они играют неплохо. Что‑то, возможно, нужно менять в подготовке», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Московский «Спартак» перед очной встречей с «Зенитом» занимает в РПЛ 11-е место, набрав четыре очка в четырёх матчах. Сине-бело-голубые с пятью очками находятся на восьмой строчке турнирной таблицы. 12 августа команда Деяна Станковича в домашней игре группового этапа Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо» ушла от поражения в основное время на последних минутах и проиграла в серии пенальти (1:1, пен. 3:4).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026

Видео: Судьба Станковича и Семака. Камбэк Черчесова. ПЛН #107

Корнаухов: иногда бывают игры вопреки, «Спартак» может сыграть хорошо именно с «Зенитом»
