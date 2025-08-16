Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Микель Артета оценил готовность Виктора Дьёкереша к старту сезона АПЛ

Микель Артета оценил готовность Виктора Дьёкереша к старту сезона АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал уровень готовности к старту сезона в АПЛ нападающего Виктора Дьёкереша.

Англия — Премьер-лига . 1-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы хотим сделать всё. Прежде всего, понять игрока и создать для него условия, в которых он сможет реализовать свой невероятный потенциал. Это будет ключевым моментом, и хорошо, что многие игроки, многие нападающие, пришли из других лиг, попали в Премьер-лигу и добились успеха. Мы создаём для Виктора подходящие условия, чтобы он мог делать то, что у него получается лучше всего, — забивать голы. С каждым днём он играет всё лучше и лучше. Обычно он в отличной форме. Это правда, что он не так много тренировался с нами. У него было два момента в играх, когда он участвовал в матче, и ощущения были очень хорошими, так что посмотрим, что мы сделаем в воскресенье», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

В прошедшем сезоне экс-форвард «Спортинга» сыграл 52 матча во всех турнирах, в которых забил 54 гола и сделал 13 результативных передач.

Материалы по теме
Дебютный гол Дьёкереша помог «Арсеналу» разгромить «Атлетик» в товарищеском матче
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android