Микель Артета оценил готовность Виктора Дьёкереша к старту сезона АПЛ

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал уровень готовности к старту сезона в АПЛ нападающего Виктора Дьёкереша.

«Мы хотим сделать всё. Прежде всего, понять игрока и создать для него условия, в которых он сможет реализовать свой невероятный потенциал. Это будет ключевым моментом, и хорошо, что многие игроки, многие нападающие, пришли из других лиг, попали в Премьер-лигу и добились успеха. Мы создаём для Виктора подходящие условия, чтобы он мог делать то, что у него получается лучше всего, — забивать голы. С каждым днём он играет всё лучше и лучше. Обычно он в отличной форме. Это правда, что он не так много тренировался с нами. У него было два момента в играх, когда он участвовал в матче, и ощущения были очень хорошими, так что посмотрим, что мы сделаем в воскресенье», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

В прошедшем сезоне экс-форвард «Спортинга» сыграл 52 матча во всех турнирах, в которых забил 54 гола и сделал 13 результативных передач.