Александр Гришин предположил, каким может стать матч «Спартака» с «Зенитом»

Экс-полузащитник ЦСКА и телеэксперт Александр Гришин поделился ожиданиями перед матчем 5-го тура Мир РПЛ между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом».

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
«У «Спартака» очень хорошая линия атаки. Там собраны ребята, которые умеют забивать. Мне кажется, что игра будет голевая. Эти соперники с 2001 года ни разу не сыграли 0:0. Хорошая атака и у «Зенита». Кто первым найдет пробоину в обороне соперника — тот получит большое преимущество в игре», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

В 2024 году «Спартак» и «Зенит» провели четыре очных встречи в РПЛ и Фонбет Кубке России, три из них завершились со счётом 0:0 (все — в Санкт-Петербурге), единственную встречу в Москве выиграли сине-бело-голубые (2:1). 16 марта 2025 года в домашнем матче чемпионата России красно-белые победили со счётом 2:1.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026

Видео: Фанаты «Спартака» скандируют «Зенит» — позор российского футбола

