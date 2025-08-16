Скидки
Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от игры Ламина Ямаля

Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о роли Ламина Ямаля в предстоящем сезоне.

«Самое главное, чтобы мы побеждали как команда. Он важная часть команды. Я очень доволен тем, что вижу, он хорошо тренируется, но не только с мячом, он также хорошо прессингует. Он очень хорош, и у него есть много возможностей для совершенствования. Это будет очень важный сезон. Голы не самое главное, главное, чтобы мы побеждали», — приводит слова немецкого специалиста AS.

В первом туре чемпионата Испании «Барселона» сыграет на выезде с «Мальоркой», на стадионе «Сон Моих». Матч состоится 16 августа в 20.30 по мск.

