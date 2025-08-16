Флик рассказал насколько регулярно будет играть Фермин в предстоящем сезоне

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик отметил, что Фермин Лопес сделал заметный прогресс на предсезонной подготовке и готов к конкурентной борьбе за игровое время в новом сезоне Ла Лиги.

«В прошлом сезоне он был великолепен. Дани Ольмо тоже может играть на его позиции. Мы должны хорошо управлять игроками, чтобы все чувствовали себя важными. Но некоторые получат больше минут, чем другие. Я очень доволен Фермином. На предсезонке я не был в восторге от него, но за последние несколько недель он сильно прибавил. Он провел отличный матч против «Комо», показав свою силу и энергию», — приводит слова Флика AS.

Первый тур чемпионата Испании «Барселона» проведёт на выезде с «Мальоркой» 16 августа в 20:30 мск.