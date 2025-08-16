«Шевалье никакой». Экс-тренер «Динамо» К — о будущем Сафонова на фоне покупки Забарного

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо прокомментировал будущее российского вратаря «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова после покупки Ильи Забарного на фоне противоречивых слухов.

«Даже не знаю. Не понимаю: столько было разговоров в течение двух месяцев, что Сафонова продают или вот-вот собираются продать, а этот вратарь в «ПСЖ» остался.

Может, это журналисты сначала стали писать, будто Забарный там что-то сказал. Ведь вполне вероятно, что он вообще ничего не говорил.

Мы видели Шевалье, игравшего в составе «ПСЖ» в матче за Суперкубок с «Тоттенхэмом». Он никакой. Я не знаю, зачем взяли этого голкипера. Так что пока непонятно, как оно будет», — приводит слова Сабо Sport.ua.

Напомним, недавно основной голкипер парижан Джанлуиджи Доннарумма объявил об уходе из клуба.

