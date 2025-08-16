Николо Скира сообщил подробности возможного трансфера Родриго из «Реала» в «Ман Сити»

«Манчестер Сити» действительно проявляет интерес к правому полузащитнику «Реала» Родриго, сообщает инсайдер Николо Скира в своих соцсетях.

По информации источника, «горожане» уже провели первые переговоры с 24-летним бразильцем, которому они готовы предложить контракт на 5 лет. Если Родриго захочет уйти, то «Реал» будет стремиться получить за вингера € 100+ млн.

В прошедшем сезоне 24‑летний бразилец появился на поле в 54 матчах во всех турнирах, в которых забил 14 мячей и отдал 11 результативных передач. Срок действия его текущего контракта с клубом истекает летом 2028 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 90 млн.

