Александр Гришин: «Динамо» Карпина не понимает, во что играть. ЦСКА — фаворит

Экс-полузащитник ЦСКА и телеэксперт Александр Гришин поделился ожиданиями перед матчем 5-го тура Мир РПЛ между московским «Динамо» и красно-синими.

«Команда Карпина пока не понимает, во что играть. И как правильно делать это. ЦСКА — фаворит. Они набрали ход, ни одного матча не проиграли. А у «Динамо» пока проблемы с игрой. Я вот жду, когда они перестанут делать розыгрыши через вратаря. В «Ростове» так Песьяков «привозил», а теперь у Адиева ни одного привоза. В обороне у «Динамо» не очень хорошо всё», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч 5-го тура РПЛ «Динамо» — ЦСКА пройдёт 17 августа на столичной «ВТБ Арене» и начнётся в 18:00 мск. Красно-синие с восемью очками в четырёх матчах делят третье место в лиге с «Крыльями Советов». Бело-голубые набрали на таком же отрезке пять очков и делят девятое место с динамовцами Махачкалы.

