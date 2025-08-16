Скидки
Ланс — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Главная Футбол Новости

Капитан «ПСЖ» Маркиньос отреагировал на трансфер Ильи Забарного

Капитан «ПСЖ» Маркиньос отреагировал на трансфер Ильи Забарного
Защитник и капитан «Пари Сен-Жермен» Маркиньос высказался о покупке украинского защитника Ильи Забарного из «Борнмута».

«Я очень рад, здесь никто не имеет гарантированного места, мы видим это с того момента, как тренер пришел два года назад.

Нужно быть на пике формы, отдавать все, и я именно так и буду делать, чтобы он был мною доволен и чтобы я сохранил свое место», – приводит слова Маркиньоса Tribal Football.

Ранее сообщалось, что бразилец передал Забарному свою медаль победителя Суперкубка УЕФА после успеха в матче с «Тоттенхэмом».

Сафонов и Забарный провели первую совместную тренировку в «ПСЖ»

