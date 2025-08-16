Уэйн Руни назвал фаворита на победу в новом сезоне АПЛ

Бывший главный тренер «Плимут Аргайл» Уэйн Руни высказался о возможном трансфере форварда «Ньюкасла» Александера Исака в «Ливерпуль» и фаворите на победу в новом сезоне АПЛ.

«Хорошие игроки вписываются в команду. Исак показал, что он классный футболист, и я уже считаю «Ливерпуль» фаворитом в борьбе за титул в этом сезоне. А если он перейдёт, тогда их будет не остановить, как мне кажется.

Для «Ньюкасла» это будет серьёзный удар. В последние годы они всё делали правильно — не нарушали правила PSR, действовали в рамках системы. Но уход Исака, если он действительно случится, станет большим шагом назад.

Они пытаются построить команду, способную бороться за титул Премьер-лиги и достойно выступать в Лиге чемпионов. Но если Исак уйдёт, другие игроки могут задуматься: «А действительно ли я хочу перейти в этот клуб, если оттуда уходят лучшие футболисты?»

«Ньюкасл» сделает всё, чтобы удержать его. Но с другой стороны, они могут использовать эти деньги, чтобы привлечь больше новых игроков и усилить состав», — приводит слова Руни ВВС.

Напомним, на старте АПЛ «Ливерпуль» обыграл на своём поле «Борнмут» со счётом 4:2.

