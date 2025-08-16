Появились новые подробности возможного трансфера Доннаруммы в «Манчестер Сити»

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма стал ближе к переходу в «Манчестер Сити», сообщает инсайдер Николо Скира в своих соцсетях.

По сведениям источника, вратарь уже выразил свою готовность присоединиться к английскому клубу.

Ранее агент итальянца заявил, что работает над переходом своего клиента в один из клубов английской Премьер-лиги. Действующее трудовое соглашение вратаря с «ПСЖ» рассчитано до лета 2026 года, однако недавно футболист объявил об уходе из клуба. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

Доннарумма поздравил Синнера с успешным стартом на «РГ»