Ланс — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Главная Футбол Новости

Появились новые подробности возможного трансфера Доннаруммы в «Манчестер Сити»

Появились новые подробности возможного трансфера Доннаруммы в «Манчестер Сити»
Голкипер «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма стал ближе к переходу в «Манчестер Сити», сообщает инсайдер Николо Скира в своих соцсетях.

По сведениям источника, вратарь уже выразил свою готовность присоединиться к английскому клубу.

Ранее агент итальянца заявил, что работает над переходом своего клиента в один из клубов английской Премьер-лиги. Действующее трудовое соглашение вратаря с «ПСЖ» рассчитано до лета 2026 года, однако недавно футболист объявил об уходе из клуба. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

Доннарумма поздравил Синнера с успешным стартом на «РГ»

