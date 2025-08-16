Give me Sport назвал новый клуб, претендующий на Александра Зинченко. Переговоры уже идут

«Порту» заинтересован в подписании левого защитника «Арсенала» Александра Зинченко, сообщает Give me Sport.

По информации источника, португальский клуб уже связался с английским по трансферу 28-летнего Зинченко, но переговоры всё ещё находятся на ранней стадии. У клубов хорошие отношения, поэтому этот фактор может помочь в переходе.

Также сообщается, что сам Александр открыт к трансферу, а «Арсенал» предпочтет продажу сейчас, чем риск потерять футболиста бесплатно следующим летом, когда завершится его контракт.

Недавно издание Sporx сообщило, что «Арсенал» достиг соглашения с «Фенербахче» о переходе Зинченко за € 10 млн.

Зинченко оформил комнату в доме в стиле «Арсенала»