Ланс — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Главная Футбол Новости

Мохамед Салах улучшил собственный бомбардирский рекорд в стартовых турах АПЛ

Комментарии

33-летний египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах повысил планку бомбардирского рекорда в 1-х турах Английской Премьер-Лиги. В домашнем матче 1-го тура АПЛ-2025/2026 с «Борнмутом» (4:2) форвард забил гол, который стал для него 10-м за карьеру в стартовых играх чемпионата Англии. Ранее такое не удавалось ни одному игроку в истории.

Англия — Премьер-лига . 1-й тур
15 августа 2025, пятница. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
4 : 2
Борнмут
Борнмут
1:0 Экитике – 37'     2:0 Гакпо – 49'     2:1 Семеньо – 64'     2:2 Семеньо – 76'     3:2 Кьеза – 88'     4:2 Салах – 90+4'    

Нападающий сборной Египта отметился результативным действием во всех девяти матчах 1-го тура АПЛ за карьеру в составе «Ливерпуля». Всего в стартовых турах английского национального первенства на счету Салаха теперь 10 забитых мячей и пять результативных передач.

