Мохамед Салах улучшил собственный бомбардирский рекорд в стартовых турах АПЛ

33-летний египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах повысил планку бомбардирского рекорда в 1-х турах Английской Премьер-Лиги. В домашнем матче 1-го тура АПЛ-2025/2026 с «Борнмутом» (4:2) форвард забил гол, который стал для него 10-м за карьеру в стартовых играх чемпионата Англии. Ранее такое не удавалось ни одному игроку в истории.

Нападающий сборной Египта отметился результативным действием во всех девяти матчах 1-го тура АПЛ за карьеру в составе «Ливерпуля». Всего в стартовых турах английского национального первенства на счету Салаха теперь 10 забитых мячей и пять результативных передач.

Видео: Салах забил пенальти с помощью удачи и спины вратаря