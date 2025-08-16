Мохамед Салах улучшил собственный бомбардирский рекорд в стартовых турах АПЛ
Поделиться
33-летний египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах повысил планку бомбардирского рекорда в 1-х турах Английской Премьер-Лиги. В домашнем матче 1-го тура АПЛ-2025/2026 с «Борнмутом» (4:2) форвард забил гол, который стал для него 10-м за карьеру в стартовых играх чемпионата Англии. Ранее такое не удавалось ни одному игроку в истории.
Англия — Премьер-лига . 1-й тур
15 августа 2025, пятница. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
4 : 2
Борнмут
Борнмут
1:0 Экитике – 37' 2:0 Гакпо – 49' 2:1 Семеньо – 64' 2:2 Семеньо – 76' 3:2 Кьеза – 88' 4:2 Салах – 90+4'
Нападающий сборной Египта отметился результативным действием во всех девяти матчах 1-го тура АПЛ за карьеру в составе «Ливерпуля». Всего в стартовых турах английского национального первенства на счету Салаха теперь 10 забитых мячей и пять результативных передач.
Видео: Салах забил пенальти с помощью удачи и спины вратаря
Комментарии
- 16 августа 2025
-
07:32
-
07:25
-
07:05
-
06:37
-
06:36
-
06:29
-
06:18
-
06:09
-
05:12
-
04:56
-
04:51
-
04:29
-
04:27
-
04:12
-
04:06
-
03:56
-
03:49
-
03:26
-
03:13
-
02:32
-
02:18
-
02:01
-
00:50
-
00:44
-
00:41
-
00:31
-
00:30
-
00:28
-
00:14
-
00:14
-
00:04
-
00:00
-
00:00
- 15 августа 2025
-
23:59
-
23:58