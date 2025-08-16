Лионель Месси вернулся в состав «Интер Майами» после травмы — ESPN
Поделиться
38-летний аргентинский нападающий и капитан «Интер Майами» Лионель Месси восстановился после полученной травмы, сообщает ESPN со ссылкой на главного тренера команды Хавьера Маскерано.
США — Major League Soccer . МЛС
17 августа 2025, воскресенье. 02:30 МСК
Интер Майами
Майами
Не начался
Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
По данным источника, футболист сможет принять участие в домашней игре флоридцев с «Лос-Анджелес Гэлакси» в рамках регулярного чемпионата МЛС, которая пройдёт в пригороде Майами Форт-Лодердейле в ночь с 16 на 17 августа мск.
Лионель Месси не выходил на поле с матча 2-го тура Кубка лиг с мексиканской «Некаксой» (2:2, пен. 5:4), который прошёл в ночь со 2 на 3 августа мск. В этой игре аргентинец был заменён из-за повреждения на 11-й минуте.
Видео: Телохранитель Месси применил подкат против легенды НБА
Комментарии
- 16 августа 2025
-
09:09
-
08:50
-
08:40
-
08:35
-
08:30
-
08:25
-
08:00
-
08:00
-
07:54
-
07:46
-
07:32
-
07:25
-
07:05
-
06:37
-
06:36
-
06:29
-
06:18
-
06:09
-
05:12
-
04:56
-
04:51
-
04:29
-
04:27
-
04:12
-
04:06
-
03:56
-
03:49
-
03:26
-
03:13
-
02:32
-
02:18
-
02:01
-
00:50
-
00:44
-
00:41