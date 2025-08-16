Скидки
Монако — Гавр. Прямая трансляция
20:00 Мск
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Лионель Месси вернулся в состав «Интер Майами» после травмы — ESPN

Лионель Месси вернулся в состав «Интер Майами» после травмы — ESPN
Комментарии

38-летний аргентинский нападающий и капитан «Интер Майами» Лионель Месси восстановился после полученной травмы, сообщает ESPN со ссылкой на главного тренера команды Хавьера Маскерано.

17 августа 2025, воскресенье. 02:30 МСК
Интер Майами
Майами
Не начался
Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес
По данным источника, футболист сможет принять участие в домашней игре флоридцев с «Лос-Анджелес Гэлакси» в рамках регулярного чемпионата МЛС, которая пройдёт в пригороде Майами Форт-Лодердейле в ночь с 16 на 17 августа мск.

Лионель Месси не выходил на поле с матча 2-го тура Кубка лиг с мексиканской «Некаксой» (2:2, пен. 5:4), который прошёл в ночь со 2 на 3 августа мск. В этой игре аргентинец был заменён из-за повреждения на 11-й минуте.

Комментарии
