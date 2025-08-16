Главный тренер «Саутгемптона» впервые высказался о возможном трансфере Эдуарда Сперцяна

Главный тренер «Саутгемптона» Уилл Стилл ответил на вопрос о возможном трансфере полузащитника «Краснодара» и сборной Армении Эдуарда Сперцяна.

«Есть список игроков, на которых мы обращаем внимание, и Эдуард находится в нём. Он хороший игрок. Он доказал свою состоятельность, а мы заинтересованы в хороших игроках, но это всё, или, по крайней мере, всё, что я могу сказать», — сказал Стилл на клубной пресс-конференции.

Ранее появилась информация, что Сперцян согласовал условия контракта с зарплатой € 1,9 млн в год с повышением в случае выхода «святых» в английскую Премьер‑лигу. Сам игрок в недавнем интервью назвал предложение от английского клуба «серьёзным».

Драка в товарищеском матче «Краснодар» – «Динамо» Мх