Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Саутгемптона» впервые высказался о возможном трансфере Эдуарда Сперцяна

Главный тренер «Саутгемптона» впервые высказался о возможном трансфере Эдуарда Сперцяна
Комментарии

Главный тренер «Саутгемптона» Уилл Стилл ответил на вопрос о возможном трансфере полузащитника «Краснодара» и сборной Армении Эдуарда Сперцяна.

«Есть список игроков, на которых мы обращаем внимание, и Эдуард находится в нём. Он хороший игрок. Он доказал свою состоятельность, а мы заинтересованы в хороших игроках, но это всё, или, по крайней мере, всё, что я могу сказать», — сказал Стилл на клубной пресс-конференции.

Ранее появилась информация, что Сперцян согласовал условия контракта с зарплатой € 1,9 млн в год с повышением в случае выхода «святых» в английскую Премьер‑лигу. Сам игрок в недавнем интервью назвал предложение от английского клуба «серьёзным».

Драка в товарищеском матче «Краснодар» – «Динамо» Мх

Материалы по теме
«Нечего тебе там делать, «убьют». Бубнов — о Сперцяне в «Саутгемптоне»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android