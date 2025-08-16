Скидки
Монако — Гавр. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Главная Футбол Новости

Сперцян сегодня встретится с Галицким. «Краснодар» доволен оффером «Саутгемптона»

Сегодня, 16 августа, полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян проведёт встречу с владельцем клуба Сергеем Галицким для обсуждения трансфера в «Саутгемптон», сообщает Arménie Football.

«Эдуард Сперцян встретится со своим президентом Сергеем Галицким 16.08, чтобы прояснить своё будущее. Игрок хочет присоединиться к «Саутгемптону», а «Краснодар» предложением «святых» доволен. Обе стороны хотят расстаться на хороших условиях», — говорится в заявлении источника.

Напомним, главный тренер «Саутгемптона» Уилл Стилл на недавней пресс-конференции заявил, что Сперцян — хороший игрок, а его клуб заинтересован в хороших футболистах.

