Сперцян сегодня встретится с Галицким. «Краснодар» доволен оффером «Саутгемптона»

Сегодня, 16 августа, полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян проведёт встречу с владельцем клуба Сергеем Галицким для обсуждения трансфера в «Саутгемптон», сообщает Arménie Football.

«Эдуард Сперцян встретится со своим президентом Сергеем Галицким 16.08, чтобы прояснить своё будущее. Игрок хочет присоединиться к «Саутгемптону», а «Краснодар» предложением «святых» доволен. Обе стороны хотят расстаться на хороших условиях», — говорится в заявлении источника.

Напомним, главный тренер «Саутгемптона» Уилл Стилл на недавней пресс-конференции заявил, что Сперцян — хороший игрок, а его клуб заинтересован в хороших футболистах.

