Главная Футбол Новости

Защитник «Галатасарая» Куэста хочет перейти в «Спартак» вместо «Васко да Гама» — источник

Центральный защитник «Галатасарая» Карлос Куэста, несмотря на недавние слухи о договорённости с «Васко да Гама», хочет продолжить свою карьеру в московском «Спартаке», сообщает Transfer Postası со ссылкой на популярного турецкого журналиста Эртана Сюзгюна.

«Карлос Куэста сейчас с большим интересом смотрит в сторону России. Вместо «Васко да Гама» он хочет перейти в московский «Спартак»», — приводит слова журналиста источник.

Ранее СМИ сообщали, что «Спартак» предлагал «Галатасараю» арендовать центрального защитника с возможностью выкупа за € 5 млн. Однако «львы» рассматривали только полноценный трансфер.

