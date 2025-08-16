Победа «Ливерпуля» с рекордом Салаха в АПЛ, Рыбакина обыграла Соболенко. Главное к утру
«Ливерпуль» выиграл у «Борнмута» стартовый матч нового сезона АПЛ с обновлением бомбардирского рекорда Мохамеда Салаха, выступающая под флагом Казахстана Елена Рыбакина не пустила первую ракетку мира Арину Соболенко из Беларуси в полуфинал «тысячника» в американском Цинциннати, ЦСКА официально объявил о подписании новичка в линию атаки. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Ливерпуль» со счётом 4:2 обыграл «Борнмут» в матче 1-го тура АПЛ.
- Соболенко не смогла защитить титул в Цинциннати, проиграв Рыбакиной в 1/4 финала.
- ЦСКА объявил об аренде 24-летнего нападающего Даниэля Руиса.
- Мохамед Салах улучшил собственный бомбардирский рекорд в стартовых турах АПЛ.
- Вероника Кудерметова вышла в полуфинал Цинциннати, разгромив Варвару Грачёву.
- Андрей Рублёв не смог выйти в полуфинал турнира в Цинциннати, уступив Карлосу Алькарасу.
- Сперцян сегодня встретится с Галицким. «Краснодар» доволен оффером «Саутгемптона».
- «Спартак» предлагает Куэсте более выгодные условия, чем «Васко да Гама» — источник.
- Николо Скира сообщил подробности возможного трансфера Родриго из «Реала» в «Ман Сити».
- «Сити» требует € 40 млн за трансфер Льюиса, «Ноттингем Форест» предложил € 25+5 млн — Ауна.
- «Металлург» одержал победу на Кубке Минска, обыграв местное «Динамо».
- Определились все полуфинальные пары турнира «Мастерс» в Цинциннати.
- Стали известны все полуфиналистки турнира WTA-1000 в Цинциннати.
- Гаджи Рабаданов проиграл Альфи Дэвису в главном бою PFL 9. Британец выиграл Гран-при.
