Победа «Ливерпуля» с рекордом Салаха в АПЛ, Рыбакина обыграла Соболенко. Главное к утру

«Ливерпуль» выиграл у «Борнмута» стартовый матч нового сезона АПЛ с обновлением бомбардирского рекорда Мохамеда Салаха, выступающая под флагом Казахстана Елена Рыбакина не пустила первую ракетку мира Арину Соболенко из Беларуси в полуфинал «тысячника» в американском Цинциннати, ЦСКА официально объявил о подписании новичка в линию атаки. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».