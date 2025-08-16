Скидки
Монако — Гавр. Прямая трансляция
20:00 Мск
Главная Футбол Новости

Легендарный Алекс Фергюсон ответил, что было бы с Месси, если бы тот играл в 1950-х годах

Легендарный Алекс Фергюсон ответил, что было бы с Месси, если бы тот играл в 1950-х годах
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер английского «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон высказался о выступлении восьмикратного обладателя «Золотого мяча», нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси, если бы тот играл в прошлом веке.

«Что бы было, если бы Месси играл в 1950-х годах? Он бы играл там так же, как и в наши дни. То же можно сказать о Ди Стефано, Пеле, Марадоне, Круиффе, потому что все они – замечательные игроки. Лионель Месси, безусловно, относится к этой категории», – приводит слова Месси Give me Sport.

Напомним, Месси на данный момент восстанавливается от травмы. ESPN сообщил, что футболист уже сможет принять участие в домашней игре флоридцев с «Лос-Анджелес Гэлакси» в рамках регулярного чемпионата МЛС, которая пройдёт в пригороде Майами Форт-Лодердейле в ночь с 16 на 17 августа мск.

