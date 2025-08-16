Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Французское издание рассказало о разговоре Сафонова и Забарного после прихода Ильи в «ПСЖ»

По информации французского издания Sport.fr, после трансфера Ильи Забарного руководство «Пари Сен-Жермен» приняло меры предосторожности по ситуации вокруг украинца и российского вратаря Матвея Сафонова, которую накаляют различные СМИ.

Когда трансфер был оформлен официально, оба игрока смогли обсудить этот вопрос, однако «некоторые жесты не остались незамеченными».

Источник также сообщает, что Илья продолжает полностью игнорировать Сафонова – его коммуникация с россиянином в клубе сведена к нулю. Россиянин — единственный футболист клуба, на которого Забарный не подписался в соцсетях.

Напомним, несколько дней назад Забарный перешёл в «ПСЖ» из «Борнмута» за € 60+ млн.

