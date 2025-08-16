Скидки
Монако — Гавр. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Главная Футбол Новости

Французское издание рассказало о разговоре Сафонова и Забарного после прихода Ильи в «ПСЖ»

Французское издание рассказало о разговоре Сафонова и Забарного после прихода Ильи в «ПСЖ»
Аудио-версия:
Комментарии

По информации французского издания Sport.fr, после трансфера Ильи Забарного руководство «Пари Сен-Жермен» приняло меры предосторожности по ситуации вокруг украинца и российского вратаря Матвея Сафонова, которую накаляют различные СМИ.

Когда трансфер был оформлен официально, оба игрока смогли обсудить этот вопрос, однако «некоторые жесты не остались незамеченными».

Источник также сообщает, что Илья продолжает полностью игнорировать Сафонова – его коммуникация с россиянином в клубе сведена к нулю. Россиянин — единственный футболист клуба, на которого Забарный не подписался в соцсетях.

Напомним, несколько дней назад Забарный перешёл в «ПСЖ» из «Борнмута» за € 60+ млн.

Сафонов и Забарный провели первую совместную тренировку в «ПСЖ»

Комментарии
