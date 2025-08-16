Скидки
Главная Футбол Новости

«Балтика» — «Локомотив»: во сколько матч 5-го тура РПЛ, где смотреть онлайн

«Балтика» — «Локомотив»: во сколько матч 5-го тура РПЛ, где смотреть онлайн
Комментарии

Сегодня, 16 августа, стартует 5-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня в Калининграде состоится матч местной «Балтики» и московского «Локомотива». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер», «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 15:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Локомотив М
Москва
После четырёх туров РПЛ железнодорожники набрали максимально возможные 12 очков и являются единоличными лидерами чемпионской гонки, на три очка опережая «Краснодар». «Балтика» с восемью очками занимает в турнирной таблице лиги пятое место.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026

