«Балтика» — «Локомотив»: во сколько матч 5-го тура РПЛ, где смотреть онлайн

Сегодня, 16 августа, стартует 5-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня в Калининграде состоится матч местной «Балтики» и московского «Локомотива». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер», «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После четырёх туров РПЛ железнодорожники набрали максимально возможные 12 очков и являются единоличными лидерами чемпионской гонки, на три очка опережая «Краснодар». «Балтика» с восемью очками занимает в турнирной таблице лиги пятое место.

