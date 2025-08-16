Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 16 августа

Сегодня, 16 августа, состоятся три матча в 5-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 16 августа (время московское):

15:00. «Балтика» — «Локомотив»;

17:30. «Спартак» — «Зенит»;

20:30. «Ахмат» — «Крылья Советов».

После четырёх туров чемпионата России первое место занимает «Локомотив», набравший 12 очков. На второй строчке располагается «Краснодар» с девятью очками. Замыкают тройку лидеров «Крылья Советов» с восемью очками.

В сезоне-2024/2025 чемпионом страны стал «Краснодар». Команда Мурада Мусаева набрала 67 очков за 30 матчей.

Самые титулованные футбольные клубы России: