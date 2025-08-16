Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Барселона» зарегистрировала Жоана Гарсию, он сможет сыграть с «Мальоркой»

«Барселона» смогла зарегистрировать новоиспечённого вратаря команды Жоана Гарсию. Об этом сообщает официальный сайт Ла Лиги.

Таким образом, голкипер сможет принять участие в матче 1-го тура испанской Примеры с «Мальоркой», который состоится в субботу, 16 августа.

Как подчёркивает издание Sport.es, «блауграна» смогла зарегистрировать Гарсию после того, как медицинский комитет Ла Лиги установил, что травма вратаря «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена соответствует критериям долгосрочного лечения, определённым действующими правилами.

Подчёркивается, что на текущий момент сине-гранатовым нужно также зарегистрировать вратаря Войцеха Щенсного, полузащитника Марка Берналя, защитника Жерара Мартина и нападающих Маркуса Рашфорда и Руни Барджи.

