Спартак Москва — Зенит. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Спартак» — «Зенит»: история противостояния команд в преддверии матча 5-го тура РПЛ

Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 16 августа, состоится матч 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Спартак» и «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с историей противостояния команд перед началом игры 5-го тура РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Всего матчей (здесь и далее — с учётом турниров СССР): 173
Побед «Спартака»: 68
Побед «Зенита»: 56
Забитые голы «Спартака»: 271
Забитые голы «Зенита»: 227
Крупнейшая победа «Спартака»: 6:0
Крупнейшая победа «Зенита»: 7:1

После четырёх туров чемпионата России красно-белые набрали четыре очка и занимают 11-е место. Сине-бело-голубые заработали пять очков и располагаются на восьмой строчке.

Календарь матчей РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
