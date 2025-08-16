«Штутгарт» — «Бавария»: когда начало игры Суперкубка Германии, где смотреть трансляцию

Скидки
Спартак Москва — Зенит. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Штутгарт — Бавария: во сколько начало матча Суперкубка Германии — 2025, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 16 августа, состоится матч Суперкубка Германии, в котором встретятся «Штутгарт» и «Бавария». Игра пройдёт на стадионе «Штутгарт Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Харм Осмерс. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:30 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатру Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Суперкубок Германии 2025 . Финал
16 августа 2025, суббота. 21:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
Не начался
Бавария
Мюнхен
В минувшем сезоне «Штутгарт» выиграл Кубок Германии. В финале соревнования «швабы» обыграли «Арминию» со счётом 4:2. В сезоне-2024/2025 мюнхенский клуб стал чемпионом Германии. В 34 турах Бундеслиги команда Венсана Компани набрала 82 очка и опередила ближайшего конкурента в лице «Байера» на 13 очков.

«Штутгарт» заработал 50 очков и расположился на девятой строчке Бундеслиги. «Бавария» покинула Кубок Германии на стадии 1/8 финала, уступив «Байеру» (0:1).

«Бавария» предлагает € 50+5 млн за Вольтемаде и 10% в случае его продажи — Плеттенберг

Самые большие стадионы мира:

