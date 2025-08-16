Скидки
Спартак Москва — Зенит. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 на 16 августа

Сегодня, 16 августа, состоятся четыре матча 5-го тура Лиги Первой Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Первой лиги 16 августа (время московское):

12:30.«Уфа» — «Родина»;
18:00. «Сокол» — «Ротор»;
19:00. «Арсенал» (Тула) — «Енисей»;
19:00. «Чайка» — «Шинник».

После четырёх туров первые два места в турнирной таблице Первой лиги сезона-2025/2026 занимают екатеринбургский «Урал» и воронежский «Факел». У обеих команд по 12 набранных очков. На третьем месте располагается «Челябинск», набравший девять очков. В зоне вылета расположились московское «Торпедо», ярославский «Шинник» и красноярский «Енисей», у которых по одному очку.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
