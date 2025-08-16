Скидки
Футбол Новости

Салах заплакал во время скандирований имени Диогу Жоты по окончании матча с «Борнмутом»

Комментарии

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах заплакал во время скандирований болельщиками имени погибшего вингера мерсисайдцев Диогу Жоты по окончании матча 1-го тура АПЛ с «Борнмутом» (4:2).

Англия — Премьер-лига . 1-й тур
15 августа 2025, пятница. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
4 : 2
Борнмут
Борнмут
1:0 Экитике – 37'     2:0 Гакпо – 49'     2:1 Семеньо – 64'     2:2 Семеньо – 76'     3:2 Кьеза – 88'     4:2 Салах – 90+4'    

После окончания игры болельщики «красных» начали скандировать имя Жоты и исполнять посвящённую ему песню. Салах, ставший автором гола в матче, заплакал, аплодируя фанатам на трибунах «Энфилда».

Фото: Кадр из трансляции

Диогу Жота погиб в Испании вместе со своим родным братом. Трагичный инцидент произошёл 3 июля. Жота выступал за «Ливерпуль» с 2020 года. В составе «красных» португальский крайний нападающий выиграл английскую Премьер-лигу и внутренние кубки. Со сборной Португалии Жота стал обладателем Лиги наций УЕФА.

