«Спартак» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча 5-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 17:30

Сегодня, 16 августа, состоится матч 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Спартак» и «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После четырёх туров чемпионата России красно-белые набрали четыре очка и занимают 11-е место. Сине-бело-голубые заработали пять очков и располагаются на восьмой строчке.

В минувшем туре «Спартак» уступил «Локомотиву» со счётом 2:4, а «Зенит» проиграл «Ахмату» (0:1).

Самые титулованные футбольные клубы России: