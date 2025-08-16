«Это прикольно». Защитник «Балтики» Варатынов — о двух матчах подряд с «Локомотивом»

Футболист «Балтики» Сергей Варатынов высказался о предстоящем матче 5-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом». Калининградцы играли с железнодорожниками пару дней назад в рамках Фонбет Кубка России.

— Далее игра снова с «Локомотивом». Что значит для футболиста играть с одной командой два матча подряд?

— Это прикольно (смеётся). Ждём «Локомотив» у себя, придёт много болельщиков. Хоть они и выигрывают все матчи в РПЛ и у них 12 очков, но мы тоже ни разу не проиграли в чемпионате. Если бы я забил «Крыльям», у нас было бы 10 очков. Нам нужно хорошо играть в атаке и реализовывать свои моменты, — сказал Варатынов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.